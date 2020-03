“Ci sono state molte aziende italiane che hanno dato disponibilità a produrre mascherine” ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. E tra le realtà che si sono adeguate all’emergenza in corso c’è anche la Miroglio, azienda tessile di Alba, che ha riconvertito parte delle linee produttive diventando tra i maggiori fornitori di mascherine in Italia. “Siamo partiti da una necessità del mercato e abbiamo messo insieme un prototipo, validato dopo poche ore” ha raccontato il Ceo Alberto Racca, in un servizio di Sono le Venti, la trasmissione di Peter Gomez in onda sul Nove. “Siamo disponibili a condividere il nostro know how con altre aziende per aiutarli a gestire le emergenze”

