Il calciatore ha deciso di aiutare così la sanità in Portogallo a resistere in questo momento difficile. Come molti altri vip ha deciso di impegnarsi in prima linea nella battaglia contro la malattia, mettendo a disposizione una parte del suo patrimonio personale

Anche Cristiano Ronaldo si arruola nella lotta contro il coronavirus, come molti vip che negli ultimi giorni hanno organizzato raccolte fondi o si sono spesi per sensibilizzare la popolazione. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il campione portoghese ha messo a disposizione i suoi hotel, che saranno trasformati in ospedali gratuiti per fronteggiare l’emergenza.

Ronaldo pagherà con i suoi soldi tutti i medici e gli operatori sanitari che lavoreranno nelle strutture, con l’obiettivo di convertirle al più presto in ospedali pienamente attrezzati e accessibili a tutti. Il calciatore ha deciso di aiutare così la sanità in Portogallo a resistere in questo momento difficile.

Su Instagram Ronaldo ha espresso “solidarietà a chi in questi giorni sta combattendo contro il virus” e ha invitato tutti a “seguire i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi di ogni Paese. Parlo da figlio, padre e semplice essere umano preoccupato per gli sviluppi che tutto il mondo sta affrontando in questi giorni”.