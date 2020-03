I due erano scomparsi a dicembre 2018 in un’area del Burkina Faso, nota per essere una roccaforte della 'cellula' locale dello Stato Islamico

Liberati dopo 15 mesi di prigionia. L’italiano Luca Tacchetto e Edith Blais, donna canadese del Quebec, rapiti in Burkina Faso, sono stati rilasciati nel vicino Mali. Contatti sono stati in corso dal mattino tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo canadese Philippe Champagne. L’operazione è stata seguita anche dall’Unità di Crisi della Farnesina e ha coinvolto la missione dell’Onu in Mali Minusma (Missione delle Nazioni Unite in Mali). I due si troverebbero, in buone condizioni, e starebbero tornando a Bamako per poi far rientro in Italia.

Tacchetto e Blais erano scomparsi il 16 dicembre 2018 in un’area del Burkina Faso, nota per essere una roccaforte della ‘cellula’ locale dello Stato Islamico, lo stesso gruppo responsabile dell’uccisione di quattro soldati americani in Niger l’anno scorso. A dare per primo la notizia, poi confermata anche dall’Ansa, è stato il New York Times.

Tacchetto e Blais erano partiti in auto il 20 novembre 2018 dall’Italia con l’obiettivo di arrivare in Togo per collaborare come volontari alla costruzione di un villaggio. I due erano arrivati in Burkina Faso dopo avere attraversato in auto Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali. Il giorno prima della loro scomparsa, il 15 dicembre, erano stati ospiti di un cittadino francese, poi erano ripartiti e non vi erano state più notizie di loro.

