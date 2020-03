“Amsa sta procedendo a una sanificazione delle principali piazze e vie della città. Estenderemo quest’attività per tutta la città. Ogni sera ogni singolo mezzo di atm viene sanificato su tutti i punti di contatto. E oggi pomeriggio firmerò un’ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina, è necessario farlo”, sono le nuove misure annunciate dal sindaco di Milano Beppe Sala per far fronte all’emergenza coronavirus. Già ieri il primo cittadino aveva annunciato alcune misure, tra cui l’istituzione di un fondo di mutuo soccorso finanziato dal Comune, da banche e imprenditori per far tornare la città alla normalità. “Il Comune ci metterà una parte di fondi, ma chiamiamo a raccolta i milanesi più abbienti. Purtroppo seguirà un’emergenza economica e sociale. E dobbiamo pensare a chi con questa crisi si troverà a pagare un prezzo, come chi ha un bar in periferia”, ha continuato oggi il sindaco, lanciando a tutti i milanesi un appello.

