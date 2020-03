“Intendo lanciare un fondo di mutuo soccorso finanziato dal Comune ma chiederò anche a banche, istituzioni finanziarie, imprenditori, e a quei milanesi che potranno, di contribuire. Sarà complementare rispetto all’azione del governo e lavorerà sulle situazioni più delicate in quella fase di recupero che ci dovrà il più velocemente possibile riportare alla situazione precedente”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio di aggiornamento sull’emergenza coronavirus nel capoluogo lombardo. “La situazione in città dal punto di vista sanitario è delicata”, e le nuove regole adottate dal governo “incidono sulla nostra socialità”, ma “semplicemente vanno rispettate con grande attenzione”, ha detto il primo cittadino.

