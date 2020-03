Durante l’ultima conferenza stampa del consiglio regionale della Liguria sul Coronavirus un telefonino ha cominciato a squillare. La suoneria? Stupid Love di Lady Gaga. Il presidente Toti ha scherzato: “sigla finale”.

Si trattava del nuovo singolo della popstar, uscito qualche giorno fa e scelto da qualcuno come suoneria. Fin qui niente di anomalo: capita che un cellulare squilli in momenti poco appropriati. Ma la cantante se n’è accorta e ha twittato il video con tanto di commento: “E questo è il motivo per cui faccio musica“. Nel tweet, ripostato da un utente, si legge: “Durante un consiglio in Italia sul Coronavirus – scrive – è partita per sbaglio #StupidLove dal telefono di qualcuno”. “Il tuo impatto incredibile”, ha risposto qualcuno. Insomma, i 40 milioni di follower di Gaga sono stati raggiunti dal video regione Liguria.