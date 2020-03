Festa maestosa quella prevista per stasera, i genitori più glamour del Regno Unito non hanno badato a spese

Brooklyn Beckham, il figlio di David e Vittoria, è nato il 4 marzo 1999, prima che i due sposassero con una fastosa cerimonia. Il figlio di una delle coppie più glamour del mondo compie quindi 21 anni e secondo il Sun la cifra stanziata dai genitori per il party di questa sera supera la centomila sterline. Insomma, “un compleanno tra pochi intimi”. Una fonte vicina al tabloid inglese ha fatto sapere che Brooklyn è molto felice anche perché a festeggiarlo ci saranno molte celebrità, da Emma Bunton a Cara Delevigne, Guy Ritchie con il figlio Rocco che di Brooklyn è molto amico e anche Elton John. Il ragazzo ha cominciato a posare per la moda quando aveva 15 anni e oggi e molto richiesto dai brand più importanti del mondo. Con lui stasera anche la fidanzata, la modella Nicola Peltz.