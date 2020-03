La donna è cosciente, ma come spesso accade in questi casi la sua evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore

La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, è ricoverata in terapia intensiva dopo esser stata colpita questa mattina da un ictus. La donna, 65 anni, è stata ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal a Maderia in Portogallo. La madre del campione della Juventus, secondo quanto riportano i media portoghesi, è in terapia intensiva, le sue condizioni sono stabili e andranno monitorate nelle prossime ore.

La donna è cosciente, ma come spesso accade in questi casi la sua evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore. Secondo la radio Jornal da Madeira, le condizioni della madre di Ronaldo sono valutate con grande cautela nonostante abbia reagito bene all’intervento a cui è stata sottoposta. Dolores Aveiro è la prima tifosa del figlio, molto attiva sui social nell’augurare sempre buona fortuna a Ronaldo e alla Juventus prima di ogni partita.