Su ilfattoquotidiano.it continua il racconto della quotidianità di una giornalista di Casalpusterlengo, colpita come i suoi concittadini dai provvedimenti restrittivi per evitare il contagio. "E poi i comuni cittadini, stufi di sentirsi additati come gli untori d’Italia. C’è chi si preoccupa per gli anziani che hanno i parenti più stretti fuori dalla zona rossa e sono soli da ormai 10 giorni"