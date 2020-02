Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri, voleva dimettersi e dire addio al governo, ma è stato fermato da Matteo Renzi. Dietro la decisione che l’esponente di Italia Viva avrebbe maturato c’è la scelta del ministro Luigi Di Maio di assegnare la delega al commercio esterno non a lui ma al pentastellato Manlio Di Stefano.

Stando a quanto apprende l’Ansa, Scalfarotto era pronto al passo indietro già nella serata di giovedì, ma l’ex premier lo ha convinto a restare al suo posto fino alla fine dell’emergenza coronavirus. “Non è il momento ora”, avrebbe spiegato il leader di Italia Viva sostenendo che altrimenti addosserebbero al neonato partito la volontà di indebolire il governo Conte.

Proprio nelle stesse ore, infatti, Renzi era finito al centro del caso legato al fuorionda del governatore lombardo Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. Al centro un messaggio Whatsapp inviato dal leader di Italia Viva al presidente della Regione Lombardia. “Oggi mi ha mandato un messaggino di sostegno anche Renzi. Siamo arrivati proprio…”, dice l’assessore al Welfare al governatore. Che risponde: “Sì, me lo hai fatto vedere”. “È più forte l’odio di Renzi per Conte…”, dice l’assessore di Forza Italia. “Secondo me… esatto. Quando ho visto che ci ho litigato”, risponde il presidente della Lega.

Il riferimento è al botta e risposta tra Fontana e Giuseppe Conte, che aveva lasciato intendere come i medici dell’ospedale di Codogno non avessero seguito i protocolli adeguati nei confronti del paziente 1, scatenando in questo modo il contagio. Che messaggio ha mandato Renzi a Fontana, mentre quest’ultimo litigava con Conte? Lo ha pubblicato su Twitter lo stesso leader di Italia Viva: “Mi spiace per le tensioni, se possiamo dare una mano ci siamo e ci sono, ti abbraccio forte. Per qualsiasi cosa conta su massima collaborazione”.

“Dopo lo scontro tra Lombardia e governo ho chiesto unità e collaborazione. L’ho fatto per telefono con Conte, per messaggio con Fontana. Altro che retroscena e odio: collaborazione. Basta polemiche, almeno in emergenza”, il tweet di Renzi dopo la pubblicazione del fuorionda. Quel messaggio su Whatsapp a Fontana, però, l’ex premier non l’ha mandato nei momenti in cui l’emergenza è scoppiata, ma quattro giorni dopo, cioè solo quando il governatore è entrato in polemica con Conte.