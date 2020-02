Su ilfattoquotidiano.it continua il racconto della quotidianità di una giornalista di Casalpusterlengo, colpita come i suoi concittadini dai provvedimenti restrittivi per evitare il contagio. "In tutto questo le nostre vite 'in pausa' continuano, siamo ormai a metà di un percorso obbligato e che non abbiamo scelto"

I nostri paesini non sono mai stati così popolati. Mai viste così tante persone in giro a piedi, in bicicletta, in pieno inverno. Non è l’estate in anticipo, ma la quarantena che ha svuotato scuole, uffici e aziende del nostro territorio, oltre che i treni e i bus su cui viaggiano migliaia di pendolari.

Da tutta questa esperienza riusciremo anche a ricavare qualcosa di positivo? Forse sì. La nostra comunità ne uscirà rafforzata; le iniziative di volontari, professionisti, cittadini di ogni tipo sembra andare proprio in questa direzione. C’è chi si occupa degli anziani soli, ci sono gli insegnanti che organizzano lezioni in streaming per i propri alunni; e il gruppo di lettura di una cara amica che pur di non rinunciare agli incontri con i bambini (da sabato alle 11.30) si trasferisce su Radio Codogno, perché “se i bimbi non possono andare alle letture, le letture andranno dai bimbi!”.

Questa è una comunità operosa, organizzata, instancabile. Ci riprenderemo sicuramente. Ma avremo bisogno di un po’ di aiuto, reale, non solo di parole.

Prevedo che diventeremo il terreno ideale per le scorribande politiche di chi è sempre in campagna elettorale, di chi diventa più forte quando il cittadino è più stanco e incazzato. Spero di non assistere a spettacoli pietosi nelle nostre piazze.

In tutto questo le nostre vite “in pausa” continuano, siamo ormai a metà di un percorso obbligato e che non abbiamo scelto. Abbiamo una nuova quotidianità, in cui riusciamo ormai a incastrare il tempo dedicato alle esigenze dei più piccoli (che è sempre tanto), la casa e anche il lavoro.

Che poi forse tante aziende si renderanno conto che il telelavoro non è poi così male, che si può essere produttivi anche da casa e che lo smartworking permette di viaggiare e inquinare meno, oltre che di far circolare meno virus…

Chissà i miei concittadini come saranno riaccolti sul posto di lavoro! Da untori, da eroi… Si potrebbe aprire un gruppo su Facebook per condividere le proprie esperienze, perché ne sono certa: se ne sentiranno e se ne vedranno di tutti i colori!