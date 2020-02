“Non dobbiamo pensare sia una catastrofe che non possiamo affrontare. È un’emergenza e la stiamo affrontando con misure adeguate e proporzionate e confidiamo possano avere effetti di contenimento”. Lo ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante un collegamento dalla sede della Protezione civile di Roma. In riferimento alle critiche sollevate da alcuni governatori regionali, Conte ha replicato che “non è il momento delle polemiche“. “Proporremo – aggiunge Conte – un protocollo condiviso da offrire a tutte le regioni non colpite dal virus. Dobbiamo evitare di andare in ordine sparso e l’attività di coordinamento è sempre da portare avanti. Ce la faremo lavorando tutti insieme per il medesimo obiettivo, la salute dei cittadini”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con