“I decreti Salvini sono serviti al suo consenso? Dipende tutto da come costruisci il consenso, perché dovresti farlo raccontando la verità: non abbiamo mai avuto una gestione razionale dell’immigrazione”. Così Elly Schlein a Sono le Venti di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.55 sul Nove, ribadendo la sua volontà di abrogare i decreti Sicurezza. “Le peggiori leggi sull’immigrazione portano la firma della Lega – ricorda la neo vice-presidente della regione Emilia-Romagna – nel 2003 erano al governo quando fu approvato il famoso regolamento di Dublino”. E sulle “modifiche previste dal programma di governo”, Schlein conclude: “Dovrebbero trovare più coraggio”.

