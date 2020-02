Sulla legge Spazzacorrotti “aspettiamo le motivazioni della sentenza della Consulta, ma ho sentito tante cose, la maggior parte completamente false“. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Invito chi commenta le sentenze senza ancora le motivazioni a leggersi almeno il comunicato della Corte costituzionale – ha affermato – la decisione non cambia una parola della legge, la sentenza interviene sull’interpretazione data di quella legge in base a un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel corso degli anni. È importante lasciare fuori la Consulta dalle polemiche”.

