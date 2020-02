Noi di FQMagazine, la "costola" del fattoquotidiano.it che si occupa di spettacolo, abbiamo deciso di raccontarvi un po' della nostra vita di redazione. E, insieme, di darvi notizie, anticipazioni, chicche. Tutto con grandi ospiti. È un'idea che abbiamo in mente da tempo, perché pensiamo che esprimersi con i linguaggi più attuali sia doveroso per chi, come noi, fa informazione e intrattenimento online. Va detto che quando abbiamo visto il Washington Post sbarcare su Tik Tok (rubandoci quindi l'idea a sua insaputa) l'abbiamo presa non benissimo

Sanremo è finito (sì, alcuni diranno “per fortuna”, altri “purtroppo”) ma sia giubilo nel regno: ci siamo noi, con una nuova puntata di FQLife. Ormai lo sapete: è un prodotto FQMagazine dedito, essenzialmente, al cazzeggio. Anzi, al “cazzegismo”. Questa settimana con noi: Diodato, Elodie, Francesco Gabbani, Levante, Marco Masini, Enrico Nigiotti, Raphael Gualazzi, Emma Marrone, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Paola Marella e tutto il cast di Cortesie per gli ospiti. Dai, stiamo scherzando: ci sono tutti, tranne uno. Pronti? Andiamo.

SU FQLIFE – Un mondo a parte. Lo sono tutte le aziende, gli uffici, i negozi, i luoghi di lavoro. E lo è anche una redazione di un giornale online, un luogo dove un gruppo di persone sono radunate in un open space per ore, e ore, e ore. ‘La vita dentro‘ ha dinamiche tutte sue, e se per il 90% del tempo si lavora sodo, tra notizie, telefonate, aggiornamenti, idee, riunioni, c’è un 10% della giornata in cui alcuni di noi, diciamo, “cazzeggiano”. Perché un po’ di leggerezza, quella che Calvino avrebbe chiamato ‘leggerezza pensosa‘, aiuta a vivere meglio, e a non prendersi troppo sul serio.

Noi di FQMagazine, la “costola” del Fattoquotidiano.it che si occupa di spettacolo, abbiamo deciso di raccontarvi un po’ della nostra vita di redazione. E, insieme, di darvi notizie, anticipazioni, chicche. Tutto con grandi ospiti. E tutto in un programma video della durata di 12 minuti fatto solo di stories. Ogni giovedì, in prima visione sui canali social del Fatto Quotidiano (su Facebook e in anteprima sulla IGTV). È un’idea che abbiamo in mente da tempo, perché pensiamo che esprimersi con i linguaggi più attuali sia doveroso per chi, come noi, fa informazione e intrattenimento online.

Va detto che quando abbiamo visto il Washington Post sbarcare su Tik Tok (rubandoci quindi l’idea a sua insaputa e facendolo molto molto bene) l’abbiamo presa non benissimo. E così anche quando abbiamo visto che il più grande di tutti, Fiorello, ha portato la brevità in televisione facendone una nuova cifra stilistica. Modelli irraggiungibili. Ma con il nostro budget di 38,50 euro (sigh!) contiamo di farvi passare 12 minuti divertenti, leggeri, in nostra compagnia. Questa settimana con noi un ospite speciale, in esclusiva: in un mondo di interviste, alcune belle e molte altre brutte, nessuno le fa come noi. Buon divertimento!