A lanciare la bomba è stato il settimanale “Chi” che senza indugio ha rivelato la fine della storia d’amore di Alessandra Amoroso. “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale – ha rivelato il settimanale diretto da Alfonso Signorini – . La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”. Da qui il tam tam sui social con le ipotesi più disparate sulla relazione dei due, innamorati da tre anni, fino a quando giustamente la cantante ha deciso di fare chiarezza con un una breve dichiarazione sulla story di Instagram.

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – spiega l’artista 33enne -. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”. Stefano Settepani è stato per diversi anni il produttore esecutivo di “Amici di Maria De Filippi” e attualmente è il manager di artisti, come Elisa e Mahmood.

Intanto la cantante continua a pubblicare la sua vita quotidiana, lontano dai riflettori, tra amici e piccoli cambiamenti, come ad esempio il nuovo taglio e colore i capelli. Il nuovo look biondo platino è stato immortalato sui social con una didascalia ottimista per il futuro: “Perché io vivo a colori,rido e me ne frego!”.