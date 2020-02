Entra in tangenziale poi fa inversione e percorre un tratto contromano creando il panico tra gli automobilisti. È quanto successo lungo la strada a scorrimento veloce di Napoli. Protagonista un motociclista che tentava di sfuggire a un controllo della polizia perché non aveva né casco né assicurazione. Il centauro che in un primo momento era riuscito a far perdere le sue tracce, è stato poi identificato e multato di 10mila euro. Secondo quanto ha ricostruito la Polizia il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso. Un giovane, a bordo di una moto Honda Sh 300, stava circolando sulla Tangenziale senza il casco. Intercettato da una pattuglia, gli è stato imposto l’alt con il segnale mobile ma ha proseguito la marcia fino al casello di Agnano, dove si è fermato ad una pista riservata al pagamento automatico del pedaggio.