Francesca Frenquellucci resta in M5s e chiede un incontro ai vertici nazionali, dopo la nomina formale come assessore all’Innovazione nella giunta comunale di Pesaro, guidata dal Pd Matteo Ricci, primo esempio in Italia di collaborazione Pd-M5s in un Comune. “A livello nazionale siamo al governo: il M5s ha portato innovazione e cambiamento dentro le istituzioni: perché non posso farlo anch’io a livello locale, se mi viene permesso? Chiedo un incontro a Roma con Crimi, Taverna, Lombardi e Fico. Se poi servirà autosospendermi, in attesa degli Stati generali, farò tutto quello che è giusto per il M5s. Ma – ha detto oggi Frenquellucci in un incontro stampa dopo la prima riunione di Giunta -, io mi sono sempre sentita dalla parte corretta, dentro la linea del Movimento”. Secondo Frenquellucci, che ha già raccolto le reazioni negative di Crimi e dei facilitatori regionali, “il laboratorio politico“, che l’ha porta ad essere prima consigliere delegata all’Università, pur essendo all’opposizione, “a Pesaro funziona” e “tutto si è svolto alla luce del sole”

