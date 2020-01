Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista Massimo Giletti e Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale del Pd, sulla vicenda Bibbiano.

Giletti accusa il politico dem di averlo offeso, mentre la conduttrice Myrta Merlino ringraziava gli ospiti intervenuti nella prima parte della trasmissione: “Non è questione di populimo, Furfaro. E’ questione di educazione. Non ha il coraggio di dire queste cose in faccia. Le dice sottovoce. Me le dica in faccia. Stia attento a quello che dice e non parli della mia moralità. Che sia chiaro “.

“Non faccia la predica a me“, ribatte Furfaro.

I toni si accendono e Giletti abbandona improvvisamente la trasmissione, scatenando lo sbigottimento della conduttrice che insegue invano il giornalista e successivamente chiede lumi su cosa sia successo.

“Io glielo avrei detto tranquillamente se mi avesse fatto parlare – spiega Furfaro – Io penso che discutere in questo modo sia demagogico“.

Ma interviene il deputato della Lega, Riccardo Molinari: “No, hai detto a Giletti che non deve fare interviste a Salvini“.