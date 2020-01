Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in via Asiago a Novara. Era su una panchina su cui, probabilmente, aveva passato la notte. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo senza vita verso le 7 di questa mattina mentre si stava recando al lavoro. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine che, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Secondo quanto riferito dalla Questura, che ha identificato la vittima, non si tratterebbe di un clochard: il 45enne risulta infatti residente in un palazzo di via Asiago. Per gli investigatori, “il corpo non presenta segni di violenza”. Ancora tutte da capire le cause del decesso, forse dovuto a un malore, e le circostanze in cui è avvenuto.

