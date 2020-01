Una decisione presa “con grande tristezza”, quella di rinunciare ai titoli reali, ma “non c’era altra scelta” per poter vivere quella che spera essere “una vita in pace”. Così ha detto il principe Harry durante un evento di beneficenza a favore dei bambini colpiti dal virus dell’Hiv in Africa rompendo il silenzio sull’addio suo e di Meghan alla Famiglia Reale. “Il Regno Unito è la mia casa e il luogo che adoro”, ha affermato, sottolineando che “la decisione che ho preso con mia moglie di fare un passo indietro non è stata presa alla leggera. Sono stati mesi di discussioni dopo anni di sfide. Ma non c’era davvero altra possibilità”.

Principe Harry in lacrime sul palco davanti al pubblico: il toccante discorso sul figlio Archie "Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa", ha detto il duca del Sussex ai Well Child Awards 2019

Parlando della moglie Meghan, Harry ha detto che “condivide i suoi stessi valori” e che insieme erano “pieni di speranza” quando si sono sposati. Rivolgendosi alla regina, Harry ha detto di avere il “massimo rispetto per mia nonna, il mio comandante in capo, che mi ha preso sotto la sua ala quando ho perso mia madre 23 anni fa”, spiegando che “la nostra speranza era quella di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici”. “Sfortunatamente, non è stato possibile e l’ho accettato, sapendo che non cambia chi sono o quanto sono impegnato”, ha detto.