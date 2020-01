Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 00:37 in provincia di Catanzaro. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri e ha avuto epicentro a 6 chilometri dal comune di Albi. Vigili del fuoco e Carabinieri hanno confermato che finora non sono stati accertati danni, anche se sono state numerose le chiamate al numero di emergenza 115 e le verifiche proseguono.

I sindaci di quattro comuni della provincia hanno disposto, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. I centri interessati dal provvedimento sono Albi, Pentone, Magisano e Zagarise. Il comune maggiormente interessato dal sisma è Albi, dove in seguito alla scossa alcune persone, in particolare quelle che abitano nei piani alti degli edifici, sono scese in strada, per poi rientrare in casa dopo il cessato allarme.