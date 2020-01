Greta Thunberg e i milioni di giovani scesi in piazza per l'ambiente sono etichettati sotto la dicitura di "gretismo nazista". Il mondo Lgbt è il male assoluto che lancia "un'anatema alla Chiesa che benedice la sterilità della vita sodomitica". Sono alcune delle tesi del giornalino parrocchiale di Vanzaghello

Il surriscaldamento terrestre? Una “balla ecoterroristica“. Aborto e divorzio? “Hanno devastato la società“. Le associazioni Lgbt? Si incontrano per “scambiarsi un po’ di droga e di Aids“. Le violenze sulle donne? “Evidenti isterie“. E allora, in ordine, guai a mutare i nostri comportamenti per salvaguardare il pianeta. Al bando la libertà sessuale. Dio ci scampi dalla “sterilità della vita sodomitica” e anzi, già che ci siamo, parliamo della minoranza oppressa dell’uomo bianco, eterosessuale e cacciatore. Infine – di nuovo – affrontiamo il vero allarme contemporaneo: gli abusi ai danni degli uomini (maschi, bianchi ecc.ecc.).

Tesi, concetti e parole stampati e pubblicati – anche online – dal giornalino parrocchiale di Vanzaghello, comune di 5mila abitanti dell’hinterland milanese. Il settimanale Il Mantice, come recita il sito della parrocchia, è disponibile “dopo la Messa alle porte della chiesa” e, come detto, sul web, con tanto di archivio. Al di là di feste ecclesiastiche, appuntamenti all’oratorio e preghiere per i santi, contiene articoli ed editoriali. L’ultimo numero, quello di domenica, ha fatto saltare sulla sedia il mondo Lgbt (e successivamente la segretaria del Pd milanese, Silvia Roggiani) per il pezzo dal titolo “Care donne, avete in casa un maschio, bianco, eterosessuale? Dategli un bacio”, in cui l’autore attacca quella che definisce “pseudocultura occidentale”, rea di disprezzare i maschi, bianchi, eterosessuali (e armati, cioè cacciatori), considerati, se va bene “stupratori seriali“. Ma l’anatema alla Chiesa che “benedice la sterilità della vita sodomitica” non ce la farà. Firma: Matteo Donadoni, sodale di Costanza Miriano (scrive sul suo blog), autrice del discusso libro Sposati e sii sottomessa, già organizzatrice dei Family Day e convinta che “la contraccezione” abbia “mietuto più vittime della bombe atomiche“.

Nello stesso numero, poi, il tentativo di demolire la scienza sulle cause antropiche dei cambiamenti climatici (sì, le “balle ecoterroristiche”) e l’accostamento delle Sardine a Lenin, definite proprio “Sardine leniniste” (la teoria è che dietro il movimento ci siano ricche lobby finanziarie, meglio se ebree) e quello di Greta a Hitler, il “gretismo nazista” (anche qui, potenti lobby, e in più il fatto che pure Hitler fosse ecologista e vegetariano). La firma, in questo caso, è di Agostino Nobile, uno che a La fede quotidiana, lo scorso 2 settembre, parlava dell’esistenza di una “invasione islamica”, peraltro facilitata dal Papa (“duole constatare che tra i primi a predicare le porte aperte all’Islam sia il Papa”), incompatibile coi valori dell’Occidente.

Scorrendo i numeri di dicembre troviamo il suggestivo titolo, un filo euroscettico, che recita “Occhio alla Ue, i gulag iniziarono proprio così”. Oppure la prosa di Silvana De Mari, che definisce il fenomeno dei femminicidi alla stregua di “evidenti isterismi”. La stessa De Mari che scrive per La Verità e che oggi, sulla vicenda Cappato-dj Fabo, scrive: “Se mi trovassi nella stessa situazione (di Fabiano Antoniani, ndr) continuerei ad amare la vita e continuerei a voler vivere, quindi non mi sembra né logico né inevitabile che il signor Fabiano desiderasse morire”. Alla faccia di Aristotele, insomma. E, ancora, l’anatema di Paolo Deotto, classe ’49, direttore del Nuovo Arengario, settimanale che ha “come riferimento e garanzia di salute mentale la Dottrina cattolica immutabile”, che scrive ne “Gli idioti in marcia”: “Non esistono altre religioni. Esiste la Fede cristiana, come custodita dalla Tradizione cattolica, e poi esistono eresie, scismi e altre confusioni. Non esistono altre “civiltà”, perché la casa, se non è fondata sulla roccia che è Cristo, è destinata a crollare”. Deotto che proprio sul Nuovo Arengario ha dissipato ogni dubbio sul voto in Emilia con la seguente, velata minaccia: “Votiamo Salvini e Meloni. È il momento di essere decisi e usare le armi di cui disponiamo, anche per evitare, in un domani, di essere costretti a usare altre armi…“.

Il FattoQuotidiano.it ha provato a raggiungere don Armando Bosani, parrocco di Vanzaghello, ma è stato impossibile. Al suo posto ha risposto il segretario del parrocco: “Don Armando è occupato. Tra malati, funerali e confessioni non lo vedo nemmeno io. Il nostro giornalino? Ci criticano sempre, ma il Signore provvede… arrivederci”.

Twitter: @AlbMarzocchi