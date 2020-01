Il ministro della Difesa in audizione nelle commissioni di Camera e Senato per il decreto missioni 2020, spiega che la presenza italiana sarà incrementata nello stretto di Hormuz e nel Sahel per contrastare Isis

La presenza dei militari italiani in Iraq “non è in discussione” ed è confermata anche in Libia, Afghanistan e Libano, mentre sarà incrementata “in Sahel” ma anche in regioni quali lo “stretto di Hormuz” nel Golfo Persico, tra Iran e Oman. Sono questi i punti chiave per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in audizione nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera in seduta congiunta sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, in vista del decreto missioni 2020. Il ministro dedica ampio spazio alla Libia, dove “non ci sono minacce dirette al nostro contingente in loco”, anche se i recenti avvenimenti “ci impongono una riflessione su una possibile rimodulazione del nostro sforzo militare. Si potrebbe ipotizzare un intervento internazionale per dare solidità alla cornice di sicurezza, nel rispetto di un’eventuale richiesta di supporto avanzata alla comunità internazionale”. Una linea sostenuta nei giorni scorsi anche da Conte e da Di Maio, a cui ha aperto anche Erdogan, favorevole alle “forze di interposizione Onu”.

Guardando al futuro dell’intervento internazionale in Iraq, Guerini ritiene che “la Nato possa rappresentare” il futuro, “andandosi a sostituire progressivamente alla coalizione, replicando il modello attuato in Afghanistan“. E sempre sul fronte libico sostiene la ripresa dell’operazione Sophia per “porre un freno al continuo afflusso di armamenti a favore delle fazioni in lotta in Libia”. Sulla missione, attualmente congelata, “si dovrà assumere una decisione a fine marzo”

La lotta a Isis – L’intenzione di incrementare le truppe in Sahel è legato alla “recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale ed i cui effetti sono fortemente interconnessi con lo scenario libico, nonché nella regione mediorientale ed in particolare nelle acque dello stretto di Hormuz, la cui transitabilità in sicurezza rappresenta elemento essenziale per la nostra economia“. Guerini ha quindi detto di avere proposto una riunione ai membri della coalizione della coalizione “per fare il punto della missione e sui prossimi passi ribadendo che lo scopo della missione è la lotta a Daesh“. C’è infatti “la possibilità” che le cellule di Isis “sfruttino l’attuale momento di instabilità perpetrando azioni ostili ai danni di obiettivi riconducibili al governo iracheno e alle forze della coalizione”.