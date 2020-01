Qualche scaramuccia, ma il cessate il fuoco resta in vigore e dà tempo alla diplomazia: Conte sente Putin e la Merkel

Il 28 giugno 1914, l’omicidio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede dell’impero austro-ungarico, per mano di un nazionalista serbo, è stato l’evento scatenante della Prima guerra mondiale, seguita da tre decenni catastrofici per l’Europa sfociati nei massacri della Seconda guerra mondiale. Il futuro non si può prevedere e niente permette di affermare oggi che l’omicidio, […]