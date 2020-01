“Io e Alessandro di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini del Movimento, magari un gruppo di lavoro o uno spettacolo teatrale. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare”. È l’annuncio di Gianluigi Paragone, senatore espulso da M5S, a Mezz’ora in Più su Raitre. Ospite del programma di Lucia Annunziata, il giornalista ha detto che il Movimento 5 stelle va verso “una naturale implosione”, ripetendo che lui e Di Battista realizzeranno qualcosa che vada nella direzione del M5s di un tempo per “essere ancora antisistema”.

Nella fattispecie, non si tratterà di una fondazione, ha spiegato Paragone, “ma pensiamo a un gruppo di lavoro, che trova nelle pagine social un elemento di condivisione”. Poi l’indizio: “Magari daremo vita a uno spettacolo teatrale che spieghi il perché di certe cose”. Per quanto riguarda il futuro prossimo del Movimento 5 Stelle, invece, Paragone è convinto che il capo politico Luigi Di Maio non si dimetterà: “Farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. È nella natura stessa di Di Maio – ha concluso – un trentenne che dice e pensa di aver raggiunto per merito proprio quella posizione e non la vuole lasciare”. Per quanto riguarda le regionali in Emilia Romagna, invece, Paragone ha detto che lui si asterrebbe: “In bocca al lupo al candidato del Movimento ma è fuori gara”.