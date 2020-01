“La Lega ha votato quattro volte a favore del taglio dei parlamentari. Ieri ha firmato per indire a maggio un referendum contro il taglio. Io non vedo l’ora di fare la campagna referendaria contro Salvini“. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dal palco di Scandiano (Reggio Emilia), insieme al candidato alle elezioni regionali Simone Benini. Il riferimento è alla raccolta firme dei senatori “salvata”, in vista del deposito in Cassazione, proprio da alcuni parlamentari leghisti che hanno reso possibile il raggiungimento del quorum.

