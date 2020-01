Domenica 12 gennaio, in Puglia, ci saranno le primarie per decidere il candidato della coalizione di centrosinistra. E la tensione tra i quattro sfidanti (il presidente uscente Michele Emiliano, il consigliere regionale Fabiano Amati, l’ex europarlamentare del Pd Elena Gentile e il sociologo Leonardo Palmisano) e relativi sostenitori sale. Ad attaccare Emiliano e Carlo Calenda, di Azione, che comunica il proprio sostegno nei confronti di Amati e allo stesso tempo definisce l’ex sindaco di Bari “il peggior governatore italiano”. In più, l’ex ministro allo Sviluppo economico annuncia, qualora Emiliano vincesse le primarie, che “Azione non lo sosterrà mai. Con tutto quello che ha fatto, è incredibile che sia il candidato del Partito democratico”. Le Regionali sono previste in tarda primavera.

