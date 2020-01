Sparatoria nel pieno centro di Ottawa, in Canada: una persona è morta e altre tre sono rimaste gravemente ferite. Tre, in gravi condizioni, sono stati già trasferiti in ospedale. È accaduto alle 7:30 di mattina (ora locale) in un’abitazione di Gilmour Street, a un chilometro di distanza dal Parlamento. La polizia di Ottawa, in un comunicato stampa, riferisce che “le operazioni sono ancora in corso”.

La polizia in conferenza stampa ha riferito che la sparatoria è avvenuta in una casa, in una zona residenziale della città. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato quattro persone a terra: una è morta sul posto e le altre tre erano “ferite gravemente”, incluso un minore di 15 anni. Il comunicato di polizia precisa inoltre che ora è tutto concluso e non c’è un ‘active shooter‘, cioè che l’assalitore non sta continuando a sparare, tuttavia non è ancora stato fermato: “È ancora in fuga, non nella nostra custodia”. Gilmour Street è stata chiusa.

Le forze dell’ordine canadesi continuano ad aggiornare la popolazione via Twitter: “Stiamo effettuando una risposta coordinata alla sparatoria, per favore evitate la zona. Seguiranno aggiornamenti”. Ancora sconosciuto il motivo dell’assalto.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020