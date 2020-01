“Qualcuno nel Movimento 5 Stelle dovrebbe cambiare sport, ma non vi dico chi”. Dalla “Befana del Clochard” di Milano, il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni lancia un messaggio ai propri compagni di partito. Buffagni non fa nomi e preferisce non parlare degli errori commessi dal Movimento nello scorso anno: “Ne discuteremo durante gli Stati Generali di marzo”. Interpellato dai cronisti sul ruolo di Di Battista scherza: “Non sono mica un’agenzia di viaggio, ma è ancora una risorsa per il Movimento”. E sul senatore Paragone espulso dal Movimento aggiunge: “Fa la star, quindi si divertirà lui”

