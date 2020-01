Incendio in un appartamento di Sesto San Giovanni: nessuna persona coinvolta tranne il gatto di casa, “Lampo”, salvato dai Vigili del fuoco. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio in un’abitazione in via Giovanna D’Arco, nel comune della città metropolitana di Milano. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento in fiamme hanno trovato il gatto privo di conoscenza: lo hanno portato fuori, al sicuro, e rianimato grazie all’autorespiratore in dotazione. Lampo è ora completamente ripreso, e salvo.

