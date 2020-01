Da oggi tutti coloro che sono residenti in Illinois con età superiore ai 21 anni potranno possedere fino a 30 grammi di marijuana e 5 di cannabis. Per i non residenti i quantitativi massimi sono invece dimezzati

La mattina di Capodanno, l’Illinois si è svegliato da undicesimo Stato americano dove la vendita di marijuana a scopi ricreativi è diventata legale. Lunghe code si sono formate prima dell’alba davanti ai 43 negozi dove è autorizzata la vendita, che oggi potevano aprire dalle sei del mattino, secondo quanto riportato dal sito The Hill. Da oggi tutti coloro che sono residenti in Illinois con età superiore ai 21 anni potranno possedere fino a 30 grammi di marijuana e 5 di cannabis. Per i non residenti i quantitativi massimi sono invece dimezzati.

Martedì, un giorno prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il governatore dello Stato, J.B. Pritzker, ha concesso la grazia a oltre 11mila persone condannate per possesso di piccoli quantitativi di marijuana. Il consumo della sostanza a scopi ricreativi è già legale in Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, stato di Washington e Vermont, mentre più di 30 altri Stati autorizzano l’uso a fini medici.