“Angelo De Silvio, già condannato per usura, anche lui percepisce il reddito di cittadinanza”. È l’anticipazione di un’inchiesta esclusiva di La7, firmata da Sara Giudice e Nello Trocchia, che andrà in onda giovedì 19 dicembre alle 21,15 su Piazzapulita. Secondo quanto annunciato, anche l’appartenente alla nota famiglia, insieme ad altri, come alcuni componenti del clan Spada, percepirebbe la misura di contrasto alla povertà.

