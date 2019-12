Dopo due secondi posti, arriva anche la prima vittoria stagionale: Federica Brignone si è aggiudicata il gigante di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana con il tempo di 2’12’59 ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann. A tre settimane di distanza dal successo di Killington, nel Vermont, la piemontese Marta Bassino non si ripete dopo un’ottima prima manche conclusa al secondo posto e si piazza settima.

La Brignone conquista la sua undicesima vittoria in carriera e sale in testa alla classifica di coppa del mondo di slalom gigante con 225 punti. Per le azzurre dello sci arriva così la terza vittoria, dopo quelle di Bassino e di Sofia Goggia nel SuperG di Saint Moritz. In entrambe le occasioni, Brignone era arrivata seconda dietro alle due compagne di squadra. Questa volta è lei a salire sul gradino più alto del podio.