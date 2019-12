“Primo giorno in palestra, ho fatto bicipiti, tricipiti e deltoidi. Praticamente come mi riscaldavo prima quando avevo il fisico”. L’ex tennista Francesca Schiavone, che ha recentemente confessato di aver vinto la sua battaglia contro il tumore, è tornata ad allenarsi. “È una sensazione bellissima, sono felice”, ha detto la “Leonessa” di 39 anni, documentando il momento con le sue storie di Instagram. La campionessa del Roland Garros del 2010 solo pochi giorni fa, in un video postato su Facebook, aveva raccontato la sua lotta: “Ho fatto la chemioterapia, combattuto la battaglia e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa lotta. E ora sono tornata in azione”.

