I palazzi tremano, la gente urla per strada. La scossa è talmente forte da far uscire l’acqua della piscina di un hotel. Sono le incredibili immagini pubblicate sui social da alcuni utenti che documentano il momento esatto del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito le Filippine, in particolare l’isola di Mindanao, provocando vittime e danni. Almeno 4 persone, tra cui una bimba di 6 anni, sono morte secondo quanto detto dal sottosegretario Renato Solidum alla Super Radyo dzBB.

