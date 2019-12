Una nuova scossa, dopo il terremoto che ha interessato il Mugello nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, è stata registrata a 5 chilometri da Barberino, Comune dell’area che aveva subito i maggiori danni. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che la scossa, rilevata alle 17:55 di sabato, è di magnitudo 3.0, a una profondità di 8 chilometri ed è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello, alcuni dei quali, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all’autodromo del Mugello per timore di nuove scosse ma, al momento, non ci sono notizie di danni. Terremoto Mugello, oltre cento persone nei ricoveri della Protezione Civile: “Le scosse continuano e abbiamo paura di tornare a casa”

