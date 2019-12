I sostenitori, dopo un tam tam attraverso i social network, si sono radunati sotto al ministero dello Sport iraniano, visto che la società è di proprietà pubblica. Il presidente e tutto il suo staff sono stati costretti a dimettersi. Il tecnico italiano ha portato la squadra al primo posto in classifica, ma da mesi non riceveva lo stipendio

Proteste in piazza a Teheran dopo le dimissioni di Andrea Stramaccioni. Il tecnico italiano, ex allenatore di Inter e Udinese, ha da poco risolto unilateralmente il contratto che lo legava all’Esteghlal visto che il club iraniano da tempo non paga lo stipendio a lui e ai giocatori. L’addio di Stramaccioni però non è andato giù ai tifosi, perché l’italiano è stato in grado di riportare la squadra al primo posto in campionato, dopo un periodo difficile. I sostenitori, dopo un tam tam attraverso i social network, si sono radunati sotto al ministero dello Sport iraniano, visto che la società è di proprietà pubblica.

Secondo quanto riporta la stampa iraniana, il presidente del club, Amir Hossein Fathi, e tutto il suo staff sono stati costretti a dimettersi per placare la rivolta dei tifosi. I dirigenti hanno giustificato il mancato pagamento degli stipendi con problemi di natura burocratica e ora si dicono pronti a trattate un accordo con Stramaccioni. Il tecnico italiano, però, avrebbe già lasciato Teheran per porre fine a quella che da una avventura si è presto trasformata un un incubo. In particolare sia il tecnico romano che il suo staff non riceverebbero lo stipendio da mesi, per non parlare della mancanza di un interprete per la panchina e alla possibilità di tornare in Italia per il mancato rinnovo di un visto scaduto da tempo.