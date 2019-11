“La posizione del M5s per le elezioni regionali in Emilia Romagna? E’ in parte un regalo a Salvini, perché comunque col turno secco, alla fine, chi avrà avuto un voto in più vincerà. Non c’è il secondo tempo. E’ evidente che così i 5 Stelle non fanno una scelta e rischiano di rimanere schiacciati nella competizione tra due poli“. Sono le parole del presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Tagadà, su La7.

E aggiunge: “Negli ultimi mesi il M5s dell’Emilia Romagna, pur all’opposizione, ha votato con noi tutti i provvedimenti, compreso quello del plastic free nel piano regionale. Di Maio dice che si possono rubare le proposte del M5s? Questa è una cosa un po’ curiosa. Se neppure ti siedi a un tavolo, come io ho chiesto per settimane, a verificare la presenza di convergenze nei nostri programmi, visto che, appunto, negli ultimi sei mesi abbiamo votato tutto insieme, e se alle elezioni decidi di non allearti, fai fatica a chiedere a qualcun altro di rubarti qualcosa. Io – chiosa – sto incontrando molti elettori del M5s che mi dicono che voteranno me. Il mio appello a Di Maio? Io sono sempre disponibile. Se vogliono sedersi a un tavolo per guardare i programmi, sono pronto da domattina. Però devono decidere loro. Se vogliono correre da soli, come pare, amici come prima“.