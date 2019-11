I gruppi organizzati si erano dati appuntamento in Largo Cairoli, ma il gruppo è partito poco dopo dall’Arco della Pace armato di fumogeni e birre, con la sicurezza che li ha scortati sia via terra che con l'uso di elicotteri

Gli ultras della Dinamo Zagabria sono arrivati a Milano e prima della partita di Champions League contro l’Atalanta hanno fatto sentire la propria presenza in città. In 4mila circa si sono riversati per le strade del capoluogo lombardo dalle 17.30 bloccando il traffico cittadino e costringendo le forze dell’ordine a scortarli per tutto il corteo che li ha portati allo stadio. I gruppi organizzati si erano dati appuntamento, scrive il Corriere della Sera, in Largo Cairoli ma il corteo è partito poco dopo dall’Arco della Pace, da dove si sono avviati verso San Siro armati di fumogeni e birre, con la sicurezza che li ha scortati sia via terra che con l’uso di elicotteri. Una volta arrivati allo stadio, gli ultras hanno incrociato un gruppo di supporter atalantini con i quali sono venuti a contatto: cinque tifosi della Dea sono rimasti contusi.

Il serpentone di tifosi ha però bloccato il traffico cittadino, con gli agenti impegnati a fermare i mezzi che hanno trovato il corteo sulla propria strada, anche perché quella tra Atalanta e Dinamo Zagabria è considerata una partita ad alto rischio per la sicurezza pubblica. In un documento della prefettura di Milano del 22 novembre si legge che era atteso “l’arrivo di circa 4mila ospiti, tra cui anche soggetti riconducibili alle cosiddette categorie a rischio, i quali sono solitamente dediti all’ingente consumo di bevande alcoliche con conseguente reale pregiudizio per la sicurezza e l’ordine pubblico”. Per questo, proprio la Prefettura aveva disposto che sarebbe stata “vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche” dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni e dalle 8 alle 20 in centro e in zona Darsena e corso Como.