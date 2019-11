“Al momento una soluzione di mercato non c’è“. A dirlo, su Alitalia, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato. Che ha aggiunto: “La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo non c’è più”. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito come sia “la soluzione preferita del governo”.

Per il ministro l’occasione di una possibile privatizzazione della compagnia è stata persa quando non è stata presa in considerazione una cordata Air France-Klm. “Alitalia di fatto non è mai stata privatizzata, non ci siamo mai riusciti”. In un passaggio dell’intervento Patuanelli ha citato anche l’Iri (l’Istituto per la ricostruzione industriale voluto da Benito Mussolini) e, in riferimento al tentativo di “proteggere le nostre imprese”, ha dichiarato: “Un suo ritorno? Se serve sì“.