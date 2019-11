Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo fino al 2002 – il ministro ha risposto secco: “Se serve assolutamente sì. Pronti a farlo in un momento in cui è necessario proteggere le nostre imprese e la produzione industriale del Paese”.

Dunque, dal governo si apre alla possibilità di tornare a un intervento pubblico in settori strategici. Non solo in Alitalia, quindi, ma anche Ilva. Non a caso, di fronte alla commissione Patuanelli ha dichiarato che “la privatizzazione del settore siderurgico è stata un errore”. Il ministro ha proseguito sottolineando le criticità della soluzione di mercato per Alitalia: “È da dieci anni che si tenta di privatizzare” l’impresa, dice. Ma “è una compagnia troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande, ha una dimensione che in questo momento il mercato fa fatica ad accettare”.

Dopo il fallimento delle trattative con Atlantia, quindi, il governo ha dichiarato fallita l’ipotesi del consorzio. Lasciando la sede dell’Aci, anche Conte è intervenuto sulla questione Alitalia: “Alla scadenza prevista non è stata formalizzata l’offerta vincolante da parte del consorzio. Dunque resta la disponibilità di Ferrovie dello Stato, di Delta, vediamo se si confermerà l’interesse di Lufthansa”, ma “è chiaro che in questo momento non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano“. “Valutiamo – ha concluso Conte – stiamo valutando proprio in queste ore, evidentemente, anche alternative”.

Una visione in parte divergente è invece quella espressa da Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico. A margine della cerimonia per la posa della prima pietra del Padiglione Italia all’Expo 2020 di Dubai, Buffagni ha detto che il governo deve “garantire il servizio, i posti di lavoro, gli asset, ma non possiamo continuare a permettere che sia un buco nero delle casse dello Stato” e che “è arrivato il momento di prendere decisioni difficili e ragionare per creare valore, ma anche perché siano appetibili sul mercato”.