Un corpo carbonizzato è stato trovato su un traliccio dell’alta tensione a Colere, in valle di Scelve, in provincia di Bergamo. Il corpo non è stato ancora identificato: è stato notato da un passante dopo le 14 di lunedì in un’area boschiva a circa un chilometro dal centro abitato. Il traliccio è raggiungibile da un sentiero accanto al torrente Rino.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, ma l’intervento si è rivelato inutile. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Clusone che dovranno fare luce sulle cause della morte: secondo una prima ricognizione della zona, non sono stati trovati mezzi da lavoro. I soccorritori devono attendere che venga staccata la corrente per poter recuperare il corpo.