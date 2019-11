Un vero e proprio saccheggio di dati sensibili e informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione, relativi a posizioni anagrafiche, contributive, di previdenza sociale e dati amministrativi appartenenti a centinaia di cittadini e imprese italiane, sono state rubate da un hacker arrestato questa mattina dalla polizia postale su provvedimento del gip di Roma. R. G., 66 anni, non avrebbe agito da solo: sono stati denunciati, per le stesse violazioni, anche sei persone considerate dagli inquirenti complici. Sono tutti impiegati all’interno di note agenzie investigative e di recupero crediti operanti in varie città d’Italia. Gli investigatori specializzati del servizio polizia postale e delle comunicazioni hanno eseguito una serie di perquisizioni.

L’uomo, come riferisce la polizia postale, ha “un know how informatico di altissimo livello e numerosi precedenti penali” e, tramite ripetuti attacchi ai sistemi informatici di numerose amministrazioni centrali e periferiche italiane, ha già intercettato illecitamente centinaia di credenziali di autenticazione: dai sistemi informatici di alcuni Comuni italiani a dati sensibili di grandi banche, così come Agenzia delle Entrate, Inps, Aci e Infocamere. L’hacker per portare a termine i suoi “furti” si serviva anche della consulenza di “colleghi” freelance stranieri ingaggiati all’interno del Darkweb, che non sono stati ancora identificati: questi, dietro pagamento, sviluppavano righe di comando attraverso le quali la piattaforma veniva implementata proprio per aggirare le misure di sicurezza delle piattaforme della pubblica amministrazione. I dati hackerati venivano poi inviati su una serie di server all’estero, principalmente in Canada, Russia, Ucraina ed Estonia.

I detective hanno scoperto l’esistenza di un portale illecito “People1” gestito dall’arrestato: il portale veniva commercializzato clandestinamente e offerto alle agenzie interessate che, pagando una sorta di canone, istallavano il software con una semplice pen-drive Usb riuscendosi così a connettersi clandestinamente alle banche dati istituzionali e fare interrogazioni dirette. Per ottenere l’accesso clandestino, il gruppo criminale utilizzava sofisticati virus informatici per infettare i sistemi degli uffici pubblici riuscendo ad ottenere le credenziali di login degli impiegati. Le indagini erano scattate nel mese a maggio 2017, a seguito di una segnalazione della società di sicurezza informatica Ts-way che per prima ha individuato la minaccia sul territorio nazionale. Gli inquirenti hanno svelato un importante giro d’affari: una singola interrogazione delle banche dati istituzionali veniva venduta a partire da 1 euro “a dato”, attraverso sistemi di pagamento evoluto e l’acquisto in modalità prepagata di “pacchetti di dati sensibili”.