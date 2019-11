Il feto, al nono mese di gravidanza, non presenterebbe segni evidenti di lesioni secondo quanto emerso da un primo esame del medico legale: per sapere se sia stata partorita quando era già morta o se sia deceduta successivamente occorrerà attendere l’esito dell’autopsia

È stato avvolto in una coperta e abbandonato dentro una borsa a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Così i carabinieri hanno ritrovato un feto morto in via di San Martino, vicino a un raccoglitore di farmaci. Ad accorgersi del feto è stato il personale della stessa farmacia che ha allertato i carabinieri.

Il feto, al nono mese di gravidanza, non presenterebbe segni evidenti di lesioni secondo quanto emerso da un primo esame del medico legale. Per sapere se la piccola, apparentemente di carnagione chiara, sia stata partorita quando era già morta o se sia deceduta successivamente occorrerà attendere l’esito dell’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore. Sul posto si è recata anche la pm Concetta Gintoli che coordinerà le indagini sul caso. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.