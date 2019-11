“Ogni giorno lavoriamo per far andare meglio questo governo che si è messo insieme durante l’estate per scongiurare l’aumento dell’iva. Nel nostro governo c’è già un clima migliore, lo vedo. Ma è normale che in due mesi non può andare tutto alla perfezione. Se facciamo le cose per gli italiani avremo lunga vita. Per il M5S non è un momento semplice e stare al governo con un partito con il quale abbiamo avuto pesanti contrasti in passato non è semplice. Abbiamo bisogno di un grande momento di riflessione e lo faremo. Sull’Emilia Romagna e la Calabria decideremo nei prossimi giorni per la nostra partecipazione. Noi dobbiamo presentarci dove siamo pronti. Dove non siamo pronti dobbiamo essere onesti con i cittadini. Ce la faremo a riprenderci”. Così il ministro Luigi Di Maio a margine dell’iniziativa “Alberi per il Futuro” che si è svolta a Casoria.