Domenica movimentata per Arisa. La cantautrice ha pubblicato ieri un paio di stories su Instagram, in cui replica a Mara Maionchi. Il giudice di “X Factor”, commentando lo scorso 31 ottobre la performance, sulle note de “La Notte”, di Lorenzo della squadra Under Uomini di Malika, ha definito il brano: “Una canzone perfetta per una donna depressa”.

La cantante de “La notte”, seconda classificata al Festival di Sanremo nel 2012, ha scritto sulle stories di Instagram: “Mara Maionchi dice: ‘La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti. Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. ‘La Notte’ è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: la vita continuerà”.

Per poi concludere: “Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata, e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne. Buon lavoro. E grazie sempre per il disturbo, mio”.

Passa qualche ora e le due stories in questione vengono cancellate. Intanto FqMagazine ha contattato Mara Maionchi che si è detta molto dispiaciuta, ma quelle parole sono state un commento assolutamente personale sulla canzone.