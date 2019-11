A poco più di un anno dalle elezioni amministrative a Milano, il sindaco Beppe Sala si sbilancia su una sua possibile ricandidatura: “Francamente non so cosa farò, per fare politica ci sono tanti modi. Credo che ricandidarmi possa essere un’ipotesi molto solida però poi…”. Parole che pronuncia durante la sua partecipazione a Linkiesta Festival al Teatro Parenti prima di essere interrotto da un lungo applauso. E ripete: “Io non penso a niente di diverso dal fare il sindaco di Milano. L’idea di ricandidarmi è un’ipotesi molto solida”. Tra i politici di primo piano che recentemente hanno parlato della sfida a Milano, anche il leader della Lega Matteo Salvini, milanese e già consigliere a palazzo Marino: “Fare il sindaco di Milano? – aveva detto il leghista qualche settimana fa – Mi piacerebbe prima o poi”. E Sala aveva ribattuto: “Sarebbe una sfida molto affascinante”. Leggi Anche Stadio: le condizioni di Sala che i club potranno ignorare

Poi il sindaco è tornato sullo stadio San Siro dopo che la giunta ha accolto con delle condizioni la manifestazione di interesse di Inter e Milan per un nuovo impianto adottando: “Noi abbiamo fatto la nostra parte, vedremo quali saranno le reazioni. Io sono abbastanza ottimista sul prosieguo ma vedremo nei prossimi giorni. Trattiamo le squadre come qualunque imprenditore privato. Non penso che parta in salita”. In più, “non è che per lo spauracchio di sesto possiamo concedere condizioni al di là di quelle che concederemmo a qualunque operatore desideroso di fare iniziative su Milano”. Leggi Anche Milano, “Rischio Casalesi” nella security dei lavori del metrò