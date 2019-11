Per il rave party erano arrivati centinaia di giovani da tutta Italia. La ragazza è stata trovata morta lunedì mattina nello stabilimento ex Trw-Delphi in via Enriquez. I primi controlli della polizia hanno portato al sequestro di un furgone e di un autocarro. Mentre invece sono 5 gli indagati

Il cadavere di una ragazza di 30 anni è stato trovato a Livorno in un capannone dell’area ex Trw-Delphi in via Enriquez, location nei giorni di Ognissanti di un rave party che si è concluso domenica sera e a cui hanno partecipato centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Sul posto, secondo si apprende da fonti locali, è intervenuta la squadra mobile di Livorno e gli uomini del 118 che avevano constatato il decesso.

Gli investigatori, che hanno aperto un’indagine, stanno ascoltando ora alcuni testimoni. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto: gli agenti stanno cercando di stabilire se la donna, romana ma residente a Vecchiano, in provincia di Pisa, sia morta nello stesso posto in cui è stato trovato il corpo. Intanto, sulla salma i magistrati hanno ordinato un’autopsia per capire la causa del decesso e stabile la precisa ora della morte.

Durante i primi controlli, la polizia ha sequestrato un furgone e un autocarro: i due mezzi erano carichi di materiale vario riferibile a un sistema di diffusione del suono. Mentre sono state denunciate 5 persone in concorso per i reati di invasione di terreni ed edifici altrui e apertura di intrattenimento senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica.