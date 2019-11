″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, ha scritto l'attore premio Oscar in un post su Facebook

“Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo a gran voce è Leonardo DiCaprio che ha pubblicato su Facebook alcune sue foto in compagnia della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con cui ha trascorso del tempo insieme. ″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post l’attore. ”È stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci a vicenda nella speranza di garantire un futuro più luminoso al nostro pianeta. #scioperoperilclima #ClimateStrike”.

“Ci sono alcune volte nella storia umana in cui le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così rivoluzionari – prosegue DiCaprio nel suo messaggio – ma Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per ciò che facciamo oggi per contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo dato così chiaramente per scontato”, ha concluso l’attore premio Oscar che è da tempo impegnato a sensibilizzare sulle tematiche ambientali.

Più volte DiCaprio è sceso in campo personalmente a sostegno di diverse campagne contro i cambiamenti climatici, stanziando fondi e realizzando documentari sulla preservazione della biodiversità della Terra e sul sostegno alle energie rinnovabili. Per questo non poteva che trovarsi d’accordo con Greta che in questo anno è riuscita a mobilitare milioni di persone in tutto il mondo accendendo i riflettori sulle tematiche ambientali.